Побежденный Эльнуром Мамедли дзюдоист арестован за педофилию - ФОТО

Арестован серебряный призер Летних Олимпийских игр 2008 в Пекине, южнокорейский дзюдоист Ван Ки Чун.

Как передает Report со ссылкой на издание Yonhap, 32-летний спортсмен арестован за сексуальное домогательство по отношению к несовершеннолетней.

Инцидент уже подтвердило Управление полиции южнокорейского города Тэгу. Сообщается следствие началось после жалобы на дзюдоиста в марте. Дело должны направить в прокуратуру на будущей неделе.

Ван Ки Чун проиграл в финале пекинской Олимпиады азербайджанскому дзюдоисту Эльнуру Мамедли. Тогда Мамедли в финале одолел своего соперника иппоном за 13 секунд и взял золотую медаль Олимпиады.

Ранее эти соперники встречались в финале чемпионата мира в Бразилии. Тогда вверх взял корейский спортсмен. В активе Ван Кин Чуна серебро Олимпиады, два золота и одна бронза чемпионата мира.

Также отметим, что кореец арестовывался в 2009 году за инцидент в ночном клубе. Однако тогда в отношении спортсмена не выдвинули никаких обвинений, и инцидент удалось быстро замять.