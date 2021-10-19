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Победители чемпионата мира по боксу впервые будут награждаться поясами

Победители чемпионата мира по боксу впервые будут награждаться поясами Международная ассоциация бокса (AIBA) наградит победителей чемпионата мира по боксу среди мужчин красиво оформленными медалями и поясами в память об их достижениях.
Индивидуальные
19 октября 2021 г. 18:51
Победители чемпионата мира по боксу впервые будут награждаться поясами

Международная ассоциация бокса (AIBA) наградит победителей чемпионата мира по боксу среди мужчин красиво оформленными медалями и поясами в память об их достижениях.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Sports.kz.

Медали будут изготовлены из чистого золота и серебра соответственно.

"Мы надеемся дать нашим спортсменам больше поводов для самоутверждения и достижения величия. С этим престижным титулом чемпионы не только получат медали и пояса, которые будут хранить и носить с гордостью, но и значительные призовые деньги. Я уверен, что это будет мотивировать молодое поколение посещать боксерские залы, усердно тренироваться и достигать новых высот", - сказал президент AIBA Умар Кремлев.

Чемпионат мира в Белграде (Сербия) пройдет с 24 октября по 6 ноября. Призовой фонд турнира составляет 2,6 миллиона долларов США. Обладатели золотых медалей получат по 100 тысяч, серебряные призеры - по 50 тысяч, а обладатели бронзовых наград - по 25 тысяч долларов.

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