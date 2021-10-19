Победители чемпионата мира по боксу впервые будут награждаться поясами

Международная ассоциация бокса (AIBA) наградит победителей чемпионата мира по боксу среди мужчин красиво оформленными медалями и поясами в память об их достижениях.

Международная ассоциация бокса (AIBA) наградит победителей чемпионата мира по боксу среди мужчин красиво оформленными медалями и поясами в память об их достижениях.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Sports.kz.

Медали будут изготовлены из чистого золота и серебра соответственно.

"Мы надеемся дать нашим спортсменам больше поводов для самоутверждения и достижения величия. С этим престижным титулом чемпионы не только получат медали и пояса, которые будут хранить и носить с гордостью, но и значительные призовые деньги. Я уверен, что это будет мотивировать молодое поколение посещать боксерские залы, усердно тренироваться и достигать новых высот", - сказал президент AIBA Умар Кремлев.

Чемпионат мира в Белграде (Сербия) пройдет с 24 октября по 6 ноября. Призовой фонд турнира составляет 2,6 миллиона долларов США. Обладатели золотых медалей получат по 100 тысяч, серебряные призеры - по 50 тысяч, а обладатели бронзовых наград - по 25 тысяч долларов.