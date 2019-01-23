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    Победителям бакинского Гран-при по парадзюдо подарят Джыртдана

    Баку. 23 января. REPORT.AZ/ Победителям Гран-при по парадзюдо, который состоится в Баку, подарят куклу героя азербайджанской народной сказки Джиртдана в кимоно.

    Как сообщили Report в Национальном паралампийском комитете, с такой инициативой выступила пользующаяся инвалидной коляской Бахар Шыхиева.

    Она вручила руководству НПК куклу Джиртдана в кимоно, которую сделала своими руками. Шыхиева сказала, что может приготовить игрушку Джиртдана для каждого спортсмена, который победит в соревнованиях по дзюдо.

    НПК инициатива понравилась и было решено, что данный подарок победителям вручит лично сама Шыхиева. Б.Шыхиева при поддержке комитета сделает 70 таких игрушек-подарков.

    Отметим, что на впервые организуемом в Баку 11-13 мая Гран-при появится озможность завоевать лицензионные очки на Летние паралампийские игры в Токио 2020 года. В соревновании примут участие 250 парадзюдоистов из 43 стран. 

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