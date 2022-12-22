Победителя трех Олимпиад отстранили от соревнований из-за допинга

Международное агентство допинг-тестирования (ITA) временно отстранило китайского штангиста Люй Сяоцзюня от соревнований из-за нарушения антидопинговых правил.

Международное агентство допинг-тестирования (ITA) временно отстранило китайского штангиста Люй Сяоцзюня от соревнований из-за нарушения антидопинговых правил.

Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба ITA.

Отмечается, что Люй Сяоцзюнь сдал допинг-тест 30 октября, в пробе был найден эритропоэтин (ЭПО), который входит в список запрещенных препаратов Всемирного антидопингового агентства (WADA). Спортсмен был проинформирован ITA о нарушении и временно отстранен от соревнований.

38-летний Люй Сяоцзюнь является олимпийским чемпионом 2012 года в весе до 77 кг, 2016 года (до 77 кг) и 2021 года (до 81 кг). На его счету пять побед на чемпионатах мира.