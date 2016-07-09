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    Победитель US Open по гольфу не поедет на Олимпиаду из-за вируса Зика

    Вакцины от вируса Зика до сих пор нет

    Баку. 9 июля. REPORT.AZ/ Известный американский гольфист Дастин Джонсон, победивший в этом году на Открытом чемпионате США, отказался ехать на Олимпиаду в Рио-де-Жанейро из-за вспышки вируса Зика в Латинской Америке, сообщает Report со ссылкой на Би-би-си.

    "Это было нелегким решением, но нельзя игнорировать опасения в связи с вирусом Зика", - заявил спортсмен.

    Вакцины от вируса Зика до сих пор нет.

    В конце мая более ста выдающихся ученых со всего мира подписали открытое письмо в адрес Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) с призывом отложить или перенести Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро из-за эпидемии лихорадки Зика.

    В ответ ВОЗ заявила, что в августе, когда будут проходить Олимпийские игры, риск заразиться вирусом Зика крайне низок.

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