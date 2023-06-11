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Победитель турнира "Дорогая Шуша": турнир в Азербайджане придаст мне мощный импульс

Победитель турнира "Дорогая Шуша": турнир в Азербайджане придаст мне мощный импульс Турнир в Азербайджане придаст мне мощный импульс.
Индивидуальные
11 июня 2023 г. 17:25
Победитель турнира Дорогая Шуша: турнир в Азербайджане придаст мне мощный импульс

Турнир в Азербайджане придаст мне мощный импульс.

Как передает Report, об этом на пресс-конференции заявил победитель международной велогонки "Дорогая Шуша", посвященной 100-летию со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева, Эмануэле Ансалони.

Он выразил благодарность своим партнерам по команде, а также организаторам турнира.

"Велогонка была организована на самом высоком уровне. Теперь я буду готовиться к чемпионату Италии, а после - к Туру Румынии (ежегодная шоссейная многодневная велогонка по дорогам Румынии - ред.)", - отметил Э.Ансалони.

Спортсмен сборной Азербайджана Самир Джабраилов, завоевавший титул лучшего маунтинбайкера и красную майку, поблагодарил за это жителей Бейлагана.

"В Бейлагане я почувствовал большую поддержку. Это придало мне дополнительную энергию. Было несколько велосипедистов, которые хотели получить эту майку. Но я также делал тактические ходы", - добавил азербайджанский велогонщик.

Отметим, что международная велогонка "Дорогая Шуша" стартовала 7 июня в Баку.

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Версия на азербайджанском языке “Əziz Şuşa” beynəlxalq velosiped yarışının qalibi: “Azərbaycandakı turnir mənə böyük təkan verəcək”

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