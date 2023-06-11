Победитель турнира "Дорогая Шуша": турнир в Азербайджане придаст мне мощный импульс

Турнир в Азербайджане придаст мне мощный импульс.
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Он выразил благодарность своим партнерам по команде, а также организаторам турнира.
"Велогонка была организована на самом высоком уровне. Теперь я буду готовиться к чемпионату Италии, а после - к Туру Румынии (ежегодная шоссейная многодневная велогонка по дорогам Румынии - ред.)", - отметил Э.Ансалони.
Спортсмен сборной Азербайджана Самир Джабраилов, завоевавший титул лучшего маунтинбайкера и красную майку, поблагодарил за это жителей Бейлагана.
"В Бейлагане я почувствовал большую поддержку. Это придало мне дополнительную энергию. Было несколько велосипедистов, которые хотели получить эту майку. Но я также делал тактические ходы", - добавил азербайджанский велогонщик.
Отметим, что международная велогонка "Дорогая Шуша" стартовала 7 июня в Баку.