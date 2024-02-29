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Победитель I этапа ультрамарафона Ханкенди-Баку: Хочу преодолеть 380 км менее чем за 35 часов

Победитель I этапа ультрамарафона Ханкенди-Баку: Хочу преодолеть 380 км менее чем за 35 часов Ультрамарафон напоминает шахматы, здесь есть определенная стратегия.
Индивидуальные
29 февраля 2024 г. 15:45
Победитель I этапа ультрамарафона Ханкенди-Баку: Хочу преодолеть 380 км менее чем за 35 часов

Ультрамарафон напоминает шахматы, здесь есть определенная стратегия.

Как сообщает находящийся в Ханкенди сотрудник Report, об этом заявил журналистам победитель первого этапа ультрамарафона Ханкенди-Баку Эльмир Аскеров.

Спортсмен преодолел расстояние в 83 км от Ханкенди до Евлаха за 6 часов 52 минуты.

Он отметил, что лет пять назад даже не мог предположить, что будет участвовать в ультрамарафоне на освобожденных от оккупации территориях.

44-летний атлет поставил перед собой цель добраться до финиша любой ценой: "Моя цель - преодолеть расстояние в 380 км менее чем за 35 часов".

Эльмир Аскеров уже 4 года занимается ультрамарафоном и участвовал в забегах на дистанциях 200, 220 километров, принимал участие в трех чемпионатах мира.

Отметим, что в последующие дни спортсмены преодолеют расстояние от Евлаха до Уджара (84 км), от Уджара до Гаджигабула (88 км), от Гаджигабула до Гобустана (70 км), от Гобустана до Баку (55 км). Участники марафона прибудут в Баку 4 марта.

Всего в ультрамарафоне участвуют 64 спортсмена. Среди них представители Турции (5 человек), Мексики (4) и Молдовы (1).

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Версия на азербайджанском языке Xankəndi - Bakı ultra marafonunda ilk mərhələnin qalibi: Bu idman növü şahmata bənzəyir

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