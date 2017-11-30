Победитель Гран-при Азербайджана: Сегодня машины важнее пилотов - ИНТЕРВЬЮ

Баку. 30 ноября. REPORT.AZ/ "Я провел очень интересные 24 часа. По сравнению с июнем погода холодная. Атмосфера же очень теплая. Все меня поддерживают. Здесь много приверженцев "Формулы-1", они подходят, чтобы сфотографироваться, взять автограф. Бакинский трек необычный и привлекательный. Это действительно так".

Как сообщает Report, об этом заявил победитель Гран-при Азербайджана 2017 года, пилот команды Red Bull Даниэль Риккардо. 28-летний австралийский гонщик ответил на вопросы журналистов на организованной в Баку пресс-конференции.

- В 2017 году вы победили только в Гран-при Азербайджана. Какой трек для вас самый лучший?

- Если говорить о личных показателях, для меня конец недели был нехорошим. Если разговор идет о воскресенье, я бы выделил это место. Однако в конце недели Гран-при Австралии получилось лучше.

- В этом году победителем стал "Mercedes". Может ли в будущем сезоне Red Bull стать чемпионом?

- Мы с большой надеждой смотрели на этот год. Думали, что можем бросить всем вызов. Но не получилось. В будущем сезоне надо с самого начала хорошо себя показать. Я должен улучшить личные показатели, не допускать ошибки. Я уверен, что 2018 год может быть для нас лучше.

- На каком соревновании в этом году вы испытали гордость больше всего?

- Я отметил Австралию. Там на подиуме я смог найти себе место. В Монако последние несколько кругов я проехал прекрасно. Я хотел бы выделить еще Монзо.

- Что вы можете сказать о новой системе?

- Новая система в болидах предусмотрена для безопасности пилотов. Временами бывают некоторые изменения. Это нормальное явление.

- С каким пилотом вы схожи по стилю вождения?

- Я уважаю очень многих пилотов. Я их соперник. Я наблюдаю за Льюисом Хэмилтоном, он очень хорош. Всегда хладнокровен. Он не теряет хладнокровия даже в разгар соревнования. Он смог завершить все соревнования. Мы будет соревноваться с таким соперником.

- Вам понравился новый логотип, представленный в Абу-Даби?

- Когда я увидел его впервые, мне не было смешно. Не все хорошо воспринимают перемены. Но потом можно передумать. Если вам не нравится логотип, должны отказаться от наблюдения за этим видом спорта? Нет.

- Что вам нравится в бакинском треке?

- Дорога здесь с подъемами и спусками. Если ошибетесь в одном месте, дорого заплатите за это. Я люблю риск. Это трасса мне нравится. В Баку приятно водить машину. Мы должны достичь такого уровня, чтобы "Mercedes" и "Ferrari" нас боялись.

- Вы согласны с мнением, что в "Формуле 1" 75% результата зависит от болида, а 25% от пилота?

- Это не всегда так. Из 4 последних чемпионатов 3 выиграл Хэмилтон. Потому что машина прекрасная. Да, сегодня машины важнее пилотов. В будущем можно говорить о 50/50. Мы надеемся, что будем двигаться в этом направлении.

- Чем вы будете заниматься после ухода из "Формулы 1"?

- Я пока не думаю уходить. Если я добьюсь запланированных достижений, буду думать о переходе в другой вид спорта.

- По-вашему, кто самый сильный пилот?

- Естественно, первым я назову себя (смеется). Льюис Хэмилтон хоть и водит самую лучшую машину, его умения также очень велики. В его жизни тоже были огорчения, но они не сказались на его работе. Фернандо Алонсо в последние годы не очень хорош, но люди в него верят. Это два устоявшихся пилота.

- Каких изменений вы бы желали в Гран-при Азербайджана?

- Я бы не хотел изменений. Баку меня порадовал, пусть останется как в 2017 году. Может, если поворот в Ичеришехер передвинут на 30 см, будет еще лучше. В течение года самой замечательной трассой был бакинский трек. Потому что здесь я победил.

- В Баку вы столкнулись со множеством барьеров. Есть ли поворот, который вы запомнили?

- Я уверен, что ни обо что не ударюсь (смеется). Пусть ударяются соперники.