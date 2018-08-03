Победитель Гран-при Азербайджана "Формулы-1" сменил команду

Баку. 3 августа. REPORT.AZ/ Победитель Гран-при Азербайджана "Формулы-1" Даниэль Риккардо сменил команду.

Как сообщает Report, 29-летний пилот, который в конце сезона намерен расстаться с австрийским "Red Bull", договорился с французским "Renault".

Контракт с австралийским гонщиком предусмотрен на 2 года.

Товарищем по команде Риккардо будет немец Нико Хюлькенберг.

Отметим, что Риккардо стал победителем Гран-при Азербайджана в 2017 году. Он выступал в "Red Bull" с 2014 года.