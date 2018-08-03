 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Победитель Гран-при Азербайджана "Формулы-1" сменил команду

    Баку. 3 августа. REPORT.AZ/ Победитель Гран-при Азербайджана "Формулы-1" Даниэль Риккардо сменил команду. 

    Как сообщает Report, 29-летний пилот, который в конце сезона намерен расстаться с австрийским "Red Bull", договорился с французским "Renault". 

    Контракт с австралийским гонщиком предусмотрен на 2 года. 

    Товарищем по команде Риккардо будет немец Нико Хюлькенберг. 

    Отметим, что Риккардо стал победителем Гран-при Азербайджана в 2017 году. Он выступал в "Red Bull" с 2014 года. 

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi