Победитель Гран-при Азербайджана "Формула 1" может сменить команду

Баку. 6 апреля. REPORT.AZ/ Победитель Гран-при Азербайджана "Формула 1" 2017-го года Даниэль Риккардо является главным кандидатом на замену финну Кими Райкконену в "Феррари" в 2019 году.

Как сообщает Report со ссылкой на сайт motorsport.com, 28-летний Риккардо провел переговоры с "Феррари" и стороны уже подписали предварительные соглашение.

Отметим, что контракт Райкконена, которому в октябре исполнится 39 лет, с "Феррари" истекает в конце 2018 года. Риккардо выступает в "Формуле 1" с 2011 года, в текущем сезоне на этапе Гран-при в Австралии он занял четвертое место. Соглашение Риккардо с "Ред Буллом" истекает в конце нынешнего сезона.