Победитель ЧМ в Баку: Все было организовано на высоком уровне

В Баку продолжается 53-й чемпионат мира по стрельбе. Сегодня состоялись соревнования по стрельбе с 50 м среди мужчин.

В Баку продолжается 53-й чемпионат мира по стрельбе. Сегодня состоялись соревнования по стрельбе с 50 м среди мужчин.

Как передает Report, победителем в данной категории стал представитель Австрии Александр Шмирль.

После церемонии награждения 33-летний спортсмен впервые поделился впечатлениями о соревнованиях:

"Сегодня для меня прекрасный день. Я достиг цели на квалификационном этапе и вышел в финал. Каждый из восьми спортсменов, претендующих на награды, был очень силен и отличался профессионализмом. Смог полностью сосредоточиться на гонке и своем выступлении. В результате добился своего и завоевал золотую медаль".

- Сколько раз вы были в Азербайджане, и каковы ваши впечатления?

- Это мой восьмой визит. Впервые я посетил Азербайджан 10 лет назад. Каждый раз, когда я приезжаю сюда, вижу перемены в вашей столице. Баку с годами становится все краше. Все на турнире организовано на высоком уровне. Бакинский стрелковый центр идеален. Мне нравится здесь соревноваться.

- Кому посвящаете золотую медаль?

- Посвящаю эту награду всем, кто поддерживал меня, был рядом и вдохновлял на победу в самый трудный момент.

- Вы запомнились точными выстрелами на квалификационном этапе и так же выступили в финале. Это случается достаточно редко, обычно фиксируются разные результаты. Как вы этого добились?

- Вы правы, я хорошо выступил на квалификационном этапе. После этого я попытался сконцентрироваться на финале. Основной этап был не слишком сложным, так как я с самого начала заработал хорошие баллы и продолжал так до конца.

- Вы выиграли лицензию на летние Олимпийские игры Париж-2024. Что вы думаете об этом?

- В предыдущие годы мне не везло с Олимпиадой. Именно поэтому я не мог получить лицензию. Очень рад, что смогу принять участие в Играх в Париже. Но для меня самое большое достижение - стать чемпионом мира.