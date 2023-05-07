Победитель "Бакинского марафона 2023": Сначала надо победить ветер, потом соперников

"В Бакинском марафоне должны сначала победить ветер, а затем своих противников".

"В Бакинском марафоне должны сначала победить ветер, а затем своих противников".

Об этом Report заявил победитель "Бакинского марафона-2023" среди мужчин Богдан Симонович.

Украинский атлет рассказал, что впервые принимает участие в этих соревнованиях: "Конкуренция очень высокая, трасса соревнований достаточно сложная. Погода тоже ветреная, но учтем, что девиз соревнований "Победи ветер".

"Все бежали на одном уровне около 11 километров, но позже я обратил сложность ветра в свою пользу и в итоге победил", - сказал он.