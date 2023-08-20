Победительница бакинского чемпионата мира: Золотая медаль не стала для меня сюрпризом

"Золотая медаль не стала для меня сюрпризом, так как я на первом месте в рейтинге".

"Золотая медаль не стала для меня сюрпризом, так как я на первом месте в рейтинге".

Как сообщает Report, об этом заявила представительница Германии Дорен Веннекамп, завоевавшая золотую медаль в женской стрельбе из пистолета на 25 метров на чемпионате мира, проходящем в Баку.

Спортсменка, имеющая наивысший рейтинг в этой категории за 2023 год, призналась, что финал был сложным: "У меня все было хорошо, как и в финале. Как видите, медаль у меня на шее. У нас была очень хорошая конкуренция с представительницей Украины Еленой Костевич. Она смогла взять на себя инициативу во время финала. Это не было случайностью. Елена - очень сильная спортсменка, завоевавшая олимпийские медали. В конце я сконцентрировалась и обошла ее несколькими точными ударами".

Отметим, что впервые проводимый в Баку чемпионат мира по стрельбе является крупнейшим спортивным событием в этом виде спорта с 2018 года. В нем принимают участие до 2 000 спортсменов и представителей из более чем 100 стран.