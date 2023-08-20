О нас

Победительница бакинского чемпионата мира: Золотая медаль не стала для меня сюрпризом

Победительница бакинского чемпионата мира: Золотая медаль не стала для меня сюрпризом "Золотая медаль не стала для меня сюрпризом, так как я на первом месте в рейтинге".
Индивидуальные
20 августа 2023 г. 17:42
Победительница бакинского чемпионата мира: Золотая медаль не стала для меня сюрпризом

"Золотая медаль не стала для меня сюрпризом, так как я на первом месте в рейтинге".

Как сообщает Report, об этом заявила представительница Германии Дорен Веннекамп, завоевавшая золотую медаль в женской стрельбе из пистолета на 25 метров на чемпионате мира, проходящем в Баку.

Спортсменка, имеющая наивысший рейтинг в этой категории за 2023 год, призналась, что финал был сложным: "У меня все было хорошо, как и в финале. Как видите, медаль у меня на шее. У нас была очень хорошая конкуренция с представительницей Украины Еленой Костевич. Она смогла взять на себя инициативу во время финала. Это не было случайностью. Елена - очень сильная спортсменка, завоевавшая олимпийские медали. В конце я сконцентрировалась и обошла ее несколькими точными ударами".

Отметим, что впервые проводимый в Баку чемпионат мира по стрельбе является крупнейшим спортивным событием в этом виде спорта с 2018 года. В нем принимают участие до 2 000 спортсменов и представителей из более чем 100 стран.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Winner of ISSF World Championship in Baku: Gold medal wasn't surprise for me
Версия на азербайджанском языке Bakıda keçirilən dünya çempionatının qalibi: “Qızıl medal mənim üçün sürpriz olmadı”

Самое важное

Госкомиссия: Внесена ясность в судьбу пропавших без вести 15 человек
Госкомиссия: Внесена ясность в судьбу пропавших без вести 15 человек
18 августа 2023 г. 16:42
На восстановительные работы в Кяльбаджаре выделено 80 млн манатов
На восстановительные работы в Кяльбаджаре выделено 80 млн манатов
17 августа 2023 г. 14:09
Президент: Мы и впредь будем прилагать совместные усилия на пути развития отношений с Индонезией в русле дружбы
Президент: Мы и впредь будем прилагать совместные усилия на пути развития отношений с Индонезией в русле дружбы
17 августа 2023 г. 12:00
В Нью-Йорке задержан армянин, напавший на азербайджанцев перед штаб-квартирой ООН
ФотоВ Нью-Йорке задержан армянин, напавший на азербайджанцев перед штаб-квартирой ООН
17 августа 2023 г. 02:40
МО: Подверглись обстрелу позиции азербайджанской армии в Кяльбаджарском направлении
МО: Подверглись обстрелу позиции азербайджанской армии в Кяльбаджарском направлении
16 августа 2023 г. 20:12
Задержанный в Кяльбаджаре армянский диверсант участвовал в 44-дневной войне
Задержанный в Кяльбаджаре армянский диверсант участвовал в 44-дневной войне
16 августа 2023 г. 16:02
На строительство автомобильной дороги в Гахе выделено 4,9 млн манатов
На строительство автомобильной дороги в Гахе выделено 4,9 млн манатов
16 августа 2023 г. 15:01
Милли Меджлис обратился к парламентам зарубежных стран в связи с попытками манипулирования со стороны Армении
Милли Меджлис обратился к парламентам зарубежных стран в связи с попытками манипулирования со стороны Армении
15 августа 2023 г. 20:53
В миссии ЕС опровергли информацию Минобороны Армении
В миссии ЕС опровергли информацию Минобороны Армении
15 августа 2023 г. 16:51
В Шуше обнаружено очередное массовое захоронение
ФотоВ Шуше обнаружено очередное массовое захоронение
15 августа 2023 г. 15:24

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi