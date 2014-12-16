Генсек: По сравнению с прошлым годом завоевано рекордное количество золотых медалей

Баку. 16 декабря. REPORT.AZ/ "По сравнению с прошлым годом, в этом году азербайджанские борцы не отличись большим количеством завоеванных медалей. Однако, есть и приятный момент, по количеству золотых медалей они побили рекорд".

Об этом заявил Report генеральный секретарь Федерации борьбы Азербайджана Аждар Джафаров.

По его словам, рекорд удалось достичь в результате правильного подхода борцов к тренировкам, организации учебно-тренировочных сборов на должном уровне и указаний президента федерации Фазиля Мамедова.

А.Джафаров заявил, что они уже приступили к подготовке к предстоящим в 2015 году в Баку I Европейским играм и добавил, что процесс лично контролируется вице-президентом Федерации борьбы Азербайджана, членом Исполнительного комитета Мирового объединения борьбы Намиком Алиевым.

Мероприятие по итогам года федерации состоялось сразу после Чемпионата Азербайджана по свободной и греко-римской борьбе. А.Джафаров добавил, что чемпионат страны носит отборочный характер и сильнейшие отправятся на международные соревнования: "Попавшие в первую тройку спортсмены представят нашу страну на международных соревнованиях в январе-марте месяцах. В случае успешного выступления наши спортсмены также получат право на участие в Европейских играх и Чемпионате мира. Для этого мы приступили к учебно-тренировочным сборам".

Отметим, что на посвященном итогам года мероприятии Федерации борьбы Азербайджана состоялась также церемония награждения победителей по различным номинациям. Сади Гулиев объявлен лучшим судьей, Шабан Донат (греко-римская борьба) и Аскерхан Новрузов (свободная борьба) - лучшими главными тренерами, Сабира Алиева (женская борьба), Ислам Аббасов (греко-римская борьба) и Гаджи Алиев (свободная борьба) - лучшими борцами.