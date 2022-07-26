Представители министерства молодежи и спорта посетили могилу Гейдара Алиева

Представители министерства молодежи и спорта Азербайджана посетили могилу общенационального лидера Гейдара Алиева на Аллее почетного захоронения по случаю 28-й годовщины создания министерства.

Представители министерства молодежи и спорта Азербайджана посетили могилу общенационального лидера Гейдара Алиева на Аллее почетного захоронения по случаю 28-й годовщины создания министерства.

Как сообщили Report в пресс-службе министерства, министр Фарид Гаибов и другие сотрудники ведомства возложили к могиле общенационального лидера цветы.

Также была посещена могила выдающегося офтальмолога, академика Зарифы Алиевой, возложены цветы.

Затем были посещены могилы отдавших жизни за Родину шехидов, возложены цветы к памятнику вечному огню.

В этот знаменательный день сотрудники министерства также посетили детский приют "Место надежды" и учреждение социального обслуживания для пожилых людей. В ходе встречи с жителями обоих социально ориентированных центров им были вручены подарки.