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Представители министерства молодежи и спорта посетили могилу Гейдара Алиева

Представители министерства молодежи и спорта посетили могилу Гейдара Алиева Представители министерства молодежи и спорта Азербайджана посетили могилу общенационального лидера Гейдара Алиева на Аллее почетного захоронения по случаю 28-й годовщины создания министерства.
Индивидуальные
26 июля 2022 г. 16:57
Представители министерства молодежи и спорта посетили могилу Гейдара Алиева

Представители министерства молодежи и спорта Азербайджана посетили могилу общенационального лидера Гейдара Алиева на Аллее почетного захоронения по случаю 28-й годовщины создания министерства.

Как сообщили Report в пресс-службе министерства, министр Фарид Гаибов и другие сотрудники ведомства возложили к могиле общенационального лидера цветы.

Также была посещена могила выдающегося офтальмолога, академика Зарифы Алиевой, возложены цветы.

Затем были посещены могилы отдавших жизни за Родину шехидов, возложены цветы к памятнику вечному огню.

В этот знаменательный день сотрудники министерства также посетили детский приют "Место надежды" и учреждение социального обслуживания для пожилых людей. В ходе встречи с жителями обоих социально ориентированных центров им были вручены подарки.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAGİN-in yaranmasının ildönümü münasibətilə Heydər Əliyevin məzarı ziyarət olunub

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