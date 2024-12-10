По инициативе AMADA проведен круглый стол

14:24

По инициативе Национального антидопингового агентства Азербайджана (AMADA) проведен круглый стол.

Об этом сообщает Report со ссылкой на пресс-службу AMADA.

Мероприятие состоялось в рамках "Государственной программы по борьбе с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров и наркоманией на 2019-2024 годы", утвержденной распоряжением президента Ильхама Алиева от 22 июля 2019 года.

В круглом столе приняли участие представители различных госструктур Азербайджана.

В ходе мероприятия обсуждалась работа по защите спортивного имиджа Азербайджана, о шагах в формировании независимой антидопинговой политики, подчеркнута важность не только совместной деятельности государственных органов, но и общества в этом вопросе. Кроме этого, обсуждались вопросы усиления взаимодействия с госструктурами и правоохранительными органами для предотвращения незаконного оборота наркотических и психотропных веществ и другие темы.

Затем были представлены и обсуждены результаты опроса, проведенного AMADA, на тему распространения психоактивных веществ и их влияния на человека.