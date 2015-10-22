По факту коррупции ФИДЕ наказала Гарри Каспарова на 2 года

Баку. 22 октября. REPORT.AZ/ 13-й чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров отстранен на два года от любой деятельности, связанной с Международной шахматной федерацией (ФИДЕ), за коррупцию.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт организации, бывший генеральный секретарь ФИДЕ сингапурец Игнатиус Леонг получил такую же дисквалификацию.

По итогам расследования, проведенного ФИДЕ, выяснилось, что перед прошлогодними президентскими выборами в федерации Каспаров, который претендовал на этот пост, и тогдашний генеральный секретарь организации Леонг заключили договор. По нему Каспаров заплатил Леонгу 500 тыс. долларов за голоса на выборах главы ФИДЕ от федераций азиатского региона. В итоге Каспаров выборы проиграл, на пост главы организации был переизбран Кирсан Илюмжинов.

ФИДЕ обвинила Каспарова и Леонга в нарушении морального кодекса организации.

Отметим, что Гарри Каспаров - восьмикратный победитель Всемирных шахматных Олимпиад, обладатель одиннадцати шахматных "Оскаров". В 2005 году завершил шахматную карьеру, чтобы посвятить себя политической деятельности. Участвовал в ряде оппозиционных движений. В ФИДЕ в настоящее время никаких должностей не занимает.