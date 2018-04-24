Pirelli: Во время гонки в Баку мы увидим много интересных вариантов стратегии

Баку. 24 апреля. REPORT.AZ/ "В этом году в Баку Pirelli привезет резину UltraSoft, SuperSoft и Soft. Нужно учитывать, что в этом году этап в Азербайджане состоится в апреле, а не в июне, как в 2017-м году".

Как передает Report, об этом сказал руководитель Pirelli Марио Изола.

"В этом году нам придется по новому взглянуть на этап в Баку. Очевидно, что в этом году команды будут выступать в других погодных условиях – будет не так жарко, как было в прошлом году, когда этап проходил в июне. Мы надеемся, что во время гонки в Баку мы увидим много интересных вариантов стратегии", - добавил он.