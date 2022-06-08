Пилоты Aston Martin рассказали об ожиданиях о Baku City Circuit

Пилоты команды Aston Martin, выступающей в соревнованиях по "Формуле-1", поделились мнениями о трассе Baku City Curcuit, где пройдет Гран-при Азербайджана в эти выходные.

Пилоты команды Aston Martin, выступающей в соревнованиях по "Формуле-1", поделились мнениями о трассе Baku City Circuit, где пройдет Гран-при Азербайджана в эти выходные.

Как передает Report, 35-летний гонщик команды Себастьян Феттель, напомнил, что в прошлом году занял второе место и впервые в составе Aston Martin поднялся на подиум в рамках Гран-при Азербайджана.

"Я очень рад вновь быть в Баку. Для меня это будет особый этап чемпионата. Будет интересно посмотреть, как машины нового поколения покажут себя на трассе, сочетающей в себе быстрые повороты и прямые участки. В любом случае я готов снова сесть за руль болида в Азербайджане», - сказал С. Феттель.

Другой пилот «Aston Martin» Ланс Стролл также заявил о готовности к гонке в Баку.

"Несмотря на успехи моей команды, прошлогодний бакинский этап был для меня сложным. Чередование прямых, быстрых и медленных поворотов заставляет искать компромисс в настройке болида. Посмотрим, какие результаты мы получим в этот уик-энд" - подчеркнул Л.Стролл.

Отметим, что Гран-при Азербайджана пройдет 10-12 июня.