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Пилот "Мерседеса" выиграл Гран-при Великобритании "Формулы-1"

Пилот "Мерседеса" выиграл Гран-при Великобритании "Формулы-1" Британский пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон стал победителем четвертого этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" - Гран-при Великобритании.
Индивидуальные
2 августа 2020 г. 19:00
Пилот Мерседеса выиграл Гран-при Великобритании Формулы-1

Британский пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон стал победителем четвертого этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" - Гран-при Великобритании.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, гонка прошла на трассе "Сильверстоун".

Хэмилтон выиграл третью гонку подряд в текущем сезоне и седьмую - на домашнем этапе, по этому показателю он стал единоличным рекордсменом "Формулы-1", опередив Алена Проста, который шесть раз побеждал во Франции. Всего за карьеру он одержал 87 побед, рекорд принадлежит семикратному чемпиону "Формулы-1" немцу Михаэлю Шумахеру (91).

Вторым финишировал нидерландский пилот "Ред Булл" Макс Ферстаппен, третьим - монегаск Шарль Леклер ("Феррари").

Отметим, что следующий этап "Формулы-1" также пройдет на трассе "Сильверстоун", заезды состоятся с 7 по 9 августа.

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