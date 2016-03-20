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    Пилот "Мерседеса" Нико Росберг стал победителем Гран-при Австралии

    Вторым финишировал его партнер по команде британец Льюис Хэмилтон

    Bakı. 20 mart. REPORT.AZ/ Немецкий пилот команды по автогонкам в классе машин "Формула-1" "Мерседес" Нико Росберг стал победителем первого этапа нового сезона - Гран-при Австралии, информирует Report со ссылкой на ТАСС.

    Вторым финишировал его партнер по команде британец Льюис Хэмилтон. Замкнул тройку немец Себастьян Феттель из "Феррари".

    Россиянин Даниил Квят ("Ред Булл") не смог стартовать из-за технических проблем с болидом. Его партнер по команде австралиец Даниэль Риккьярдо занял четвертое место.

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