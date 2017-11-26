Пилот Мерседес Боттас выиграл последний Гран-при сезона Формулы-1

Баку. 26 ноября. REPORT.AZ/ Финский пилот «Мерседес» Валттери Боттас одержал победу на 20-м этапе «Формулы-1» Гран-при Абу-Даби.

Как передает Report, для Боттаса эта победа стала третьей в нынешнем сезоне.

Вторым финишировал его партнёр по команде, и чемпион мира 2017 года Льюис Хэмилтон. Тройку замкнул пилот «Феррари» Себастьян Феттель, обеспечивший себе звание вице-чемпиона по итогам сезона.

Ранее сообщалось, что россиянин Маркелов досрочно стал вице-чемпионом «Формулы-2».