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    Пилот Мерседес Боттас выиграл последний Гран-при сезона Формулы-1

    Вторым финишировал его партнёр по команде, и чемпион мира 2017 года Льюис Хэмилтон

    Баку. 26 ноября. REPORT.AZ/ Финский пилот «Мерседес» Валттери Боттас одержал победу на 20-м этапе «Формулы-1» Гран-при Абу-Даби.

    Как передает Report, для Боттаса эта победа стала третьей в нынешнем сезоне.

    Вторым финишировал его партнёр по команде, и чемпион мира 2017 года Льюис Хэмилтон. Тройку замкнул пилот «Феррари» Себастьян Феттель, обеспечивший себе звание вице-чемпиона по итогам сезона.

    Ранее сообщалось, что россиянин Маркелов досрочно стал вице-чемпионом «Формулы-2».

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