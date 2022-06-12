Пилот Формулы 1: Должно повезти, чтобы победить в Баку

Думаю, что наличие нового чемпиона каждый раз на Гран-при Азербайджана связано со сложностью бакинской трека.

Думаю, что наличие нового чемпиона каждый раз на Гран-при Азербайджана связано со сложностью бакинской трека.

Об этом Report заявил пилот команды "McLaren" Даниэль Риккардо.

23-летний австралийский гонщик заявил, что для победы в Баку пилоту должно повезти.

«Иначе не избежать от врезающейся в препятствия болида. Но как бы это ни было сложно, мне очень нравится этот городской трек."

Отметим, что Риккардо завершил гран-при Азербайджана на 8-м месте. В 2017 году он становился победителем этого трека.