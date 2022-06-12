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Пилот Формулы 1: Должно повезти, чтобы победить в Баку

Пилот Формулы 1: Должно повезти, чтобы победить в Баку Думаю, что наличие нового чемпиона каждый раз на Гран-при Азербайджана связано со сложностью бакинской трека.
Индивидуальные
12 июня 2022 г. 20:26
Пилот Формулы 1: Должно повезти, чтобы победить в Баку

Думаю, что наличие нового чемпиона каждый раз на Гран-при Азербайджана связано со сложностью бакинской трека.

Об этом Report заявил пилот команды "McLaren" Даниэль Риккардо.

23-летний австралийский гонщик заявил, что для победы в Баку пилоту должно повезти.

«Иначе не избежать от врезающейся в препятствия болида. Но как бы это ни было сложно, мне очень нравится этот городской трек."

Отметим, что Риккардо завершил гран-при Азербайджана на 8-м месте. В 2017 году он становился победителем этого трека.

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Версия на азербайджанском языке "Formula 1" pilotu: "Bakıda qalib gəlmək üçün bəxtin gətirməlidir"

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