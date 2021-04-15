Пилот "Формулы 1" заразился коронавирусом

В "Альпин" информацию пока не комментировали

Один из пилотов участвующей в "Формуле 1" автогоночной команды "Альпин" заразился коронавирусом.

Как сообщает Report со ссылкой на итальянские СМИ, результат теста на коронавирус одного из пилотов команды был положительным.

Пока неизвестно, идёт ли речь об Эстебане Оконе или Фернандо Алонсо.

Если информация подтвердится, то резервный пилот команды российский гонщик Даниил Квят примет участие в Гран-при Эмилии-Романьи. В "Альпин" информацию пока не комментировали.

Напомним, один из этапов чемпионата мира по автогонкам в классе "Формула 1" Гран-при Эмилии-Романьи на трассе в Имоле пройдет 16-18 апреля.