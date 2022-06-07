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Пилот "Формулы 1": Я рад поездке в Баку

Пилот "Формулы 1": Я рад поездке в Баку "Я рад поездке в Баку! Здорово выступить на еще одной городской трассе".
Индивидуальные
7 июня 2022 г. 17:56
Пилот Формулы 1: Я рад поездке в Баку

"Я рад поездке в Баку! Здорово выступить на еще одной городской трассе".

Как сообщает Report, об этом сайту "Формулы 1" сказал гонщик McLaren Ландо Норрис.

23-летний пилот назвал бакинскую трассу уникальной: "Гонка в прошлом году показала, что произойти может все, что угодно. Интересно посмотреть, как себя проявят машины нового поколения на уникальной трассе.

Я дважды выступал в Баку, и оба раза заработал очки. Надеюсь, смогу продолжить этот тренд и принесу команде очки в этом году.

Уик-энд без гонок позволил мне отдохнуть – я восстановил силы после двух тяжелых недель. Интересно, чего я смогу добиться в следующих сдвоенных этапах – скорее бы!".

Гран-при Азербайджана пройдет с 10 по 12 июня.

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