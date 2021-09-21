Пилот "Формулы 1" впервые выступит в Гонке чемпионов

Выступающий в чемпионате мира по "Формуте 1" пилот команды "Мерседес" Валттери Боттас впервые примет участие в Гонке чемпионов.

Выступающий в чемпионате мира по "Формуте 1" пилот команды "Мерседес" Валттери Боттас впервые примет участие в Гонке чемпионов.

Как передает Report со ссылкой на официальный сайт турнира, 32-летний гонщик будет сражаться за титул "Чемпиона чемпионов", а также представит родную Финляндию в турнире на Кубок наций.

Валттери Боттас заявил, что с нетерпением будет ждать возможности наконец-то выступить в Гонке чемпионов: "Я много лет смотрел эти соревнования по телевидению. То, что на этот раз гонки будут проходить на снегу и льду, делает их еще интереснее".

Пилот напомнил, что несколько раз участвовал в Arctic Rally: "Надеюсь, что этот опыт мне поможет одолеть сильных соперников, прежде всего наших северных соседей, представителей Швеции и Норвегии".

Последний раз команда Финляндии выигрывала Кубок наций в 2006 году, когда ROC проходила во Франции.

Отметим, что в Гонке чемпионов участвуют пилоты из различных серий. На этот раз турнир состоится в феврале 2022 года в Швеции недалеко от Полярного круга.