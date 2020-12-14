Пилот "Формулы-1" сообщил о завершении карьеры

Пилот "Хааса" Кевин Магнуссен сообщил о своем решении об уходе из "Формулы-1"

Пилот "Хааса" Кевин Магнуссен сообщил о своем решении об уходе из "Формулы-1".

Как сообщает Report, об этом 28-летний датчанин написал на своей странице в twitter.

"Эта глава моей жизни была закрыта сегодня, она была удивительной. С самого детства Формула-1 была моей жизнью. В школе смеялись надо мной, когда узнали, что собираюсь стать пилотом Ф-1. Но в глубине души я знал, что сделаю это. Теперь я с нетерпением жду следующей главы своей жизни. Спасибо всем за потрясающую поддержку на протяжении многих лет. Надеюсь, мне удастся порадовать вас тем, что собираюсь делать дальше", - написал Магнуссен в социальных сетях.

28-летний пилот выступал в Формуле-1 с 2014 года, на счету датчанина 158 очков.