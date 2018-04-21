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    Пилот "Формулы 1" Сергей Сироткин о предстоящем Гран-при Азербайджана

    Трасса с очень быстрым началом и концовкой круга, где-то рядом с максимальными скоростями за весь сезон

    Баку. 21 апреля. REPORT.AZ/ Пилот "Уильямс" Сергей Сироткин рассказал о предстоящем Гран-при Азербайджана, который пройдет на городской трассе в Баку.

    Как передает Report, об этом сообщает "Советский спорт".

    "Трасса с очень быстрым началом и концовкой круга, где-то рядом с максимальными скоростями за весь сезон", - отметил он.

    "Любая ошибка на этой трассе приводит либо к столкновению, либо к серьезной потере времени и позиций, поэтому тут гораздо важнее не пытаться добиться теоретического максимума, а выжать максимум из конкретных условий на трассе", - приводит слова Сироткина издание.

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