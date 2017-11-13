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    Пилот "Формулы-1" Фелипе Масса завершил карьеру

    Спортсмен объявил о своем решении после Гран-при Бразилии

    Баку. 13 ноября. REPORT.AZ/ Участник чемпионата мира "Формулы-1", пилот английской команды "Уильямс" Фелипе Масса завершил карьеру.

    Как сообщает Report со ссылкой на официальную страницу турнира в Twitter, о своем решении 36-летний спортсмен объявил после прошедшего 12 ноября Гран-при Бразилии.

    Хотя Ф.Масса в прошлом году заявлял о завершении карьеры, по просьбе команды "Уильямс" он согласился выступать еще один сезон. Дебютировавший в 2002 году в "Формуле-1" бразильский пилот за свою карьеру защищал честь команд "Саубер" и "Феррари". Он добился лучшего показателя в 2008 году, став вице-чемпионом.

    Отметим, что победитель сезона 2017 "Формулы-1" уже определился. Им стал пилот "Mercedes" Льюис Хэмилтон.

    Ставший 7-м на Гран-при Бразилии Ф.Масса занимает в общем зачете 10-е место. 

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