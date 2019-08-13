Пилот Ferrari сравнил свои аварии на Гран-при Азербайджана и Германии

Пилот Ferrari Шарль Леклер сравнил свои аварии на Гран-при "Формулы-1" Азербайджана и Гран-при Германии.

Как сообщает Report, в Баку монегаск врезался в барьеры во втором сегменте квалификации, а в Хоккенхайме вылетел с трассы в гонке.

"После Баку я, определенно, чувствовал себя иначе. С моей точки зрения, это была более серьезная ошибка, чем в Хоккенхайме. В Германии были очень тяжелые последствия – наверно, более серьезные, чем в Баку, поскольку я не смог заработать очки. Но, с другой стороны, условия в нескольких последних поворотах были очень плохими, снова начался дождь, хоть это и не оправдание. Мне нужно сделать выводы, однако условия были гораздо более сложными", – считает Леклер.