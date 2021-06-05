Пилот "Ferrari" рассказал об аварии на Гран-при Азербайджана "Формулы-1"

Пилот "Ferrari" Шарль Леклер рассказал об аварии на Гран-при Азербайджана по "Формуле-1".

Пилот "Ferrari" Шарль Леклер рассказал об аварии на Гран-при Азербайджана по "Формуле-1".

Как сообщает Report, 24-летний пилот назвал многообещающим темп на свободных заездах.

"Я чувствовал себя в болиде довольно комфортно, полагая, что не будет проблем с торможением. Но на 15-м круге произошла авария. Каков будет итог второго дня Гран-при мы скоро увидим".

Отметим, что Шарль Леклер врезался в барьеры во время второго свободного заезда. Гран-при Азербайджана завершится 6 июня. Сегодня состоятся спринтерские гонки "Формула-2", третий свободный заезд и рейтинговый тур "Формулы-1".