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Пилот "Ferrari" рассказал об аварии на Гран-при Азербайджана "Формулы-1"

Пилот "Ferrari" рассказал об аварии на Гран-при Азербайджана "Формулы-1" Пилот "Ferrari" Шарль Леклер рассказал об аварии на Гран-при Азербайджана по "Формуле-1".
Индивидуальные
5 июня 2021 г. 10:56
Пилот Ferrari рассказал об аварии на Гран-при Азербайджана Формулы-1

Пилот "Ferrari" Шарль Леклер рассказал об аварии на Гран-при Азербайджана по "Формуле-1".

Как сообщает Report, 24-летний пилот назвал многообещающим темп на свободных заездах.

"Я чувствовал себя в болиде довольно комфортно, полагая, что не будет проблем с торможением. Но на 15-м круге произошла авария. Каков будет итог второго дня Гран-при мы скоро увидим".

Отметим, что Шарль Леклер врезался в барьеры во время второго свободного заезда. Гран-при Азербайджана завершится 6 июня. Сегодня состоятся спринтерские гонки "Формула-2", третий свободный заезд и рейтинговый тур "Формулы-1".

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Версия на азербайджанском языке Видео"Ferrari" pilotu Bakıda törətdiyi qəzadan danışdı

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