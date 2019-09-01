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Пилот "Феррари" Леклер впервые победил на этапах "Формулы-1"

​Пилот "Феррари" Леклер впервые победил на этапах "Формулы-1"

На трассе в Спа завершилась гонка Гран-при Бельгии.

Как передает Report, победу в ней одержал пилот «Феррари» Шарль Леклер, вторым к финишу пришёл пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон, третий результат показал напарник Льюиса Валттери Боттас.

Формула-1. Гран-при Бельгии. Гонка

1. Шарль Леклер («Феррари») 44 круга

2. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +0,981

3. Себастьян Феттель («Феррари») +12,585

4. Валттери Боттас («Мерседес») +26,422

5. Александер Албон («Ред Булл») +1.21,325

6. Серхио Перес («Рейсинг Пойнт») +1.24,448

7. Даниил Квят («Торо Россо») +1.29,657

8. Нико Хюлькенберг («Рено») +1.46,639

9. Пьер Гасли («Торо Россо») _1.49,168

10. Лэнс Стролл («Рейсинг Пойнт») +1.49,838

11. Ландо Норрис («Макларен») — не финишировал

12. Даниэль Риккардо («Рено») +1 круг

13. Кевин Магнуссен («Хаас») +1 круг

14. Ромен Грожан («Хаас») +1 круг

15. Джордж Расселл («Уильямс») +1 круг

16. Кими Райкконен («Альфа Ромео») +1 круг

17. Роберт Кубица («Уильямс») +1 круг

18. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») — не финишировал

19. Карлос Сайнс («Макларен») — не финишировал

20. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — не финишировал.

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