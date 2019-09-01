Пилот "Феррари" Леклер впервые победил на этапах "Формулы-1"

​Пилот "Феррари" Леклер впервые победил на этапах "Формулы-1"

1 сентября, 2019 18:59

https://report.az/storage/news/11d1c5ab4867d03d74c9fac258501582/e2ca66bd-d50b-4b59-982d-72ee6e4d8981_292.jpg На трассе в Спа завершилась гонка Гран-при Бельгии. Как передает Report, победу в ней одержал пилот «Феррари» Шарль Леклер, вторым к финишу пришёл пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон, третий результат показал напарник Льюиса Валттери Боттас. Формула-1. Гран-при Бельгии. Гонка 1. Шарль Леклер («Феррари») 44 круга 2. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +0,981 3. Себастьян Феттель («Феррари») +12,585 4. Валттери Боттас («Мерседес») +26,422 5. Александер Албон («Ред Булл») +1.21,325 6. Серхио Перес («Рейсинг Пойнт») +1.24,448 7. Даниил Квят («Торо Россо») +1.29,657 8. Нико Хюлькенберг («Рено») +1.46,639 9. Пьер Гасли («Торо Россо») _1.49,168 10. Лэнс Стролл («Рейсинг Пойнт») +1.49,838 11. Ландо Норрис («Макларен») — не финишировал 12. Даниэль Риккардо («Рено») +1 круг 13. Кевин Магнуссен («Хаас») +1 круг 14. Ромен Грожан («Хаас») +1 круг 15. Джордж Расселл («Уильямс») +1 круг 16. Кими Райкконен («Альфа Ромео») +1 круг 17. Роберт Кубица («Уильямс») +1 круг 18. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») — не финишировал 19. Карлос Сайнс («Макларен») — не финишировал 20. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — не финишировал.