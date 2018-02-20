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    Пхенчхан-2018: У хоккеиста сборной Словении обнаружен допинг

    Баку. 20 февраля. REPORT.AZ/ На XXIII зимних Олимпийских играх в южнокорейском Пхенчхане нападающий сборной Словении по хоккею Жига Еглич сдал положительную допинг-пробу.

    Как сообщает Report, в пробе хоккеиста обнаружен препарат фенотерол. Еглич отстранён от участия в оставшихся матчах сборной Словении на Играх и покинет Олимпийскую деревню в течение суток. После завершения Игр будет принято окончательное решение по сроку дисквалификации спортсмена.

    Отметим, что 30-летний Еглич провёл три матча на Олимпиаде 2018 года и забил один гол, а словенцы заняли второе место в группе В, одержав две победы.

    Напомним, что ранее допинг-проба В российского керлингиста, бронзового призера зимних Олимпийских игр 2018 года Александра Крушельницкого также дал положительный результат на мельдоний. 

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