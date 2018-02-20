Пхенчхан-2018: Сборные Франции и Южной Кореи завоевали золотые медали

Баку. 20 февраля. REPORT.AZ/ На XXIII Зимних Олимпийских играх в южнокорейском Пхенчхане определились победители еще в двух видах спорта.

Как сообщает Report, сборная Франции в составе Мари Дорен-Абер, Анаи Бескон, Симона Дестьё и Мартена Фуркада выиграла золото в смешанной эстафете 2x6 + 2x7,5 км в рамках соревнований по биатлону. Серебро завоевали норвежцы, а бронза досталась итальянцам.

Женская сборная Южной Кореи по шорт-треку в составе Сим Сук Хи, Чхве Мин Чон, Ким Е Цзинь и Ким А Лан выиграла золото в эстафете на 3 тыс. метров. Серебро завоевали итальянки, а бронза досталась голландкам.

Отметим, что Олимпиада завершится 25 февраля.