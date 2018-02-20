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    Пхенчхан-2018: Определился соперник в финальном матче женской сборной США по хоккею

    Баку. 20 февраля. REPORT.AZ/ Определился соперник вышедшей в финал женской хоккейной сборной США на XXIII зимних Олимпийских играх в южнокорейском Пхенчхане.

    Как сообщает Report, это сборная Канады, которая в полуфинале одержала победу над российской сборной со счетом 5:0.

    Отметим, что финальный матч состоится 22 февраля и начнется в 08:10 по бакинскому времени. Встреча между сборными Финляндии и России в борьбе за третье место состоится 21 февраля и начнется в 11:40.

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