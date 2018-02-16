Пхенчхан-2018: Определились победители еще по 4 видам спорта

Баку. 16 февраля. REPORT.AZ/ В южнокорейском городе Пхенчхан на зимних Олимпийских Играх определены победители еще по 4 видам спорта.

Как сообщает Report, на соревнованиях мужчин в скелетоне южнокорейский спортсмен Юн Сон Бин завоевал золото. Серебро взял Никита Трегубов (Россия), бронзу завоевал Доминик Парсонс (Великобритания).

Австрийский горнолыжник Маттиас Майер одержал победу в супергиганте на Олимпийских играх — 2018 и завоевал золотую медаль. Второе место — у Бита Фойца, третий результат показал норвежец Кьетил Янсруд.

Также на Олимпиаде завершились соревнования в сноуборд-кроссе среди женщин. Победу одержала итальянка Микела Мойоли, которая выиграла финальный заезд. Серебряную медаль завоевала Жулия Перейра де Соуза Мабило из Франции, а бронзовой медалисткой стала чешка Ева Самкова.

Шведская горнолыжница Фрида Хансдоттер одержала победу в слаломе на Олимпийских играх — 2018. Второй оказалась швейцарка Венди Холденер, третье место — у австрийки Катарины Галльхубер.