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    Пхенчхан-2018: Голландия завоевала 8-ю золотую медаль

    Баку. 23 февраля. REPORT.AZ/ Голландский конькобежец Кьелд Нейс стал золотым призером XXIII Зимних Олимпийских игр в южнокорейском городе Пхенчхан.

    Как сообщает Report, 29-летний спортсмен стал первым, преодолев 1 000-метровую дистанцию за 1 минуту 7,95 секунды.

    Отставший от Кьелда Нейса на 0,04 секунды норвежец Ховар Лоренц стал серебряным, а Ким Тхэ Юн из Южной Кореи - бронзовым призером олимпиады, добравшись до финиша через 0,27 секунды после лидера.

    Отметим, что это 8-я золотая медаль Голландии, на счету которой в общей сложности 18 медалей.

    Зимние Олимпийские игры завершатся 25 февраля. 

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