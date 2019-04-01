Теймур Раджабов: "Первый тур всегда отличается от других"

Центральная игра первого тура супертурнира ShamkirChess 2019, посвящённого покойному азербайджанскому гроссмейстеру Вугару Гашимову, между Теймуром Раджабовым и действующим чемпионом мира, норвежцем Магнусом Карлсеном завершилась ничьей.

Как передаёт Report со ссылкой на пресс-службу турнира, на пресс-конференции сразу после игры шахматисты поделились своими впечатлениями от встречи.

"Первый тур всегда отличается от других. У меня было не так много вариантов. Несмотря на видимое преимущество, противник хорошо оборонялся. Сложно комментировать результаты первого тура. Основное противостояние ещё впереди. В определённой степени сказался недостаток игровой практики, хотя в последнем сезоне я принял участие в большем количестве игр, чем в предыдущие годы. Для меня нормальным является перерыв в два месяца. Хочу выступить на лучших турнирах. Имею в виду основную серию Гран-при ФИДЕ, соревнования с участием сборных и некоторые супертурниры. За последний сезон было немало игр. Несмотря на это, я начал игру с Магнусом достаточно уверенно", - заявил Раджабов.

Он добавил, что на его взгляд, участие чётного или нечётного числа шахматистов в соревнованиях не столь важно.

"Важнее то, кто больше сыграет чёрными фигурами. Этот вопрос много обсуждается. Просто шахматисты уже привыкли к нынешней системе. Для нас это не так важно, уже превратилось в привычку. Мы больше думаем об игре противника", - отметил азербайджанский шахматист.