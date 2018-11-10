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    Первый поединок за мировую шахматную корону завершился ничьей

    Баку. 10 ноября. REPORT.AZ/ В Лондоне началась борьба за звание чемпиона мира по шахматам.

    По сообщению Report, действующий чемпион мира Магнус Карлсен противостоит победителю турнира претендентов Фабиано Каруане. Первая партия продолжалась более 7 часов, соперники сделали 115 ходов. Игравший белыми Каруана сделал ничью. 

    Отметим, что чемпион и претендент проведут 11 партий. Борьба за шахматную корону продолжится до 28 ноября. Если победитель не определится в основном турнире, то соперники сыграют еще 4 партии на тай-брейке. Если и там будет равновесие, то состоится 10 блиц-партий и 1 еще так называемый Армагеддон.

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