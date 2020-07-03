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Первый этап нового сезона "Формулы-1" стартует в Австрии

Первый этап нового сезона "Формулы-1" стартует в Австрии Программа первого этапа нового сезона чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" стартует в пятницу в австрийском Шпильберге двумя свободными практиками.
Индивидуальные
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3 июля 2020 г. 08:03
Первый этап нового сезона Формулы-1 стартует в Австрии

Программа первого этапа нового сезона чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" стартует в пятницу в австрийском Шпильберге двумя свободными практиками.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, старт сезона был отложен почти на четыре месяца из-за пандемии коронавируса.

По традиции последних лет главным фаворитом в борьбе за титул будет шестикратный чемпион мира британец Льюис Хэмилтон. В этом году пилот "Мерседеса" имеет шанс догнать рекордсмена по количеству титулов немца Михаэля Шумахера, а также побить его рекорд по победам в гонках (на данный момент 84 против 91). Главными конкурентами Хэмилтона в сезоне станут его партнер по "Мерседесу" финн Валттери Боттас, пилоты "Феррари" монегаск Шарль Леклер и немец Себастьян Феттель, а также гонщик "Ред Булл" Макс Ферстаппен из Нидерландов. В прошлом сезоне он впервые в карьере занял третье место по итогам личного зачета чемпионата.

В Кубке конструкторов существенную конкуренцию "Мерседесу" едва ли кто-то сможет навязать. Это будет возможно только при условии отсутствия технических и тактических ошибок "Феррари", которые регулярно случались в итальянской команде на протяжении последних лет, а также если напарник Ферстаппена по "Ред Булл" тайский гонщик Александер Албон сможет регулярно бороться за победы и подиумы на этапах.

Изначально в сезоне 2020 года значились рекордные 22 этапа, однако пандемия коронавируса вмешалась в планы организаторов чемпионата мира. Исполнительный директор "Формулы-1" Чейз Кэри заявил, что в нынешнем сезоне планируется провести 15-18 гонок.

На данный момент подтверждено проведение первых восьми этапов. Сезон откроется двумя Гран-при на трассе в Шпильберге (3-5 июля и 10-12 июля), далее пройдут гонки на автодромах в пригороде Будапешта (17-19 июля), в британском Сильверстоуне (31 июля - 2 августа и 7-9 августа), испанской Барселоне (14-16 августа), бельгийском Спа (28-30 августа) и итальянской Монце (4-6 сентября). Календарь оставшихся этапов будет опубликован позднее.

Первая часть свободных заездов начнется в 13:00 (бакинское время), вторая - в 17:00 (бакинское время). В субботу состоятся третья свободная практика (14:00 бакинское время) и квалификация (17:00 бакинское время). Завершится программа этапа в воскресенье гонкой (17:10 бакинское время).

 

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