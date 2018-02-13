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    Первый допинг-скандал зимней Олимпиады в Пхенчхане: Японский шорт-трекист провалил допинг-тест

    Сайто стал первым в истории зимних Олимпийских игр японским спортсменом, который провалил допинг-тест

    Баку. 13 февраля. REPORT.AZ/ На зимних Олимпийских играх в южнокорейском Пхенчхане зафиксирован первый случай употребления допинга.  

    Как сообщает Report со ссылкой на агенство Kyodo, японский шорт-трекист Кэй Сайто провалил допинг-тест. О первом положительном допинг-тесте на нынешних Олимпийских играх стало известно вечером 12 февраля. В пробе 21-летнего японского шорт-трекиста был обнаружен запрещенный препарат. Название препарата не уточняется.

    Руководство национального олимпийского комитета Японии намерено созвать сегодня, 13 февраля, пресс-конференцию, чтобы официально объявить о положительной допинг-пробе шорт-трекиста Сайто.

    Стоит отметить, что Сайто был запасным японской команды в эстафете на 5 тыс. метров.

    Отмечается, что Сайто вообще стал первым в истории зимних Олимпийских игр японским спортсменом, который провалил допинг-тест.

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