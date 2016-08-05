​Первой среди азербайджанских спортсменов свои силы на Рио-2016 испытает Ольга Сенюк

Баку. 5 августа. REPORT.AZ/ На летних Олимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро первой среди азербайджанских спортсменов свои силы испытает Ольга Сенюк.

Как сообщает Report, соревнования по стрельбе из лука стартуют сегодня в 20:00 по бакинскому времени.

В первый день соревнований будут классификационные выстрелы. Показавшие лучшие результаты в одиночной стрельбе 64 спортсмена перейдут в следующий этап, который состоится 9-11 августа.

Соревнования пройдут на стадионе "Самбадром".

Отметим, что соревнования по стрельбе из лука продлятся до 12-го августа.