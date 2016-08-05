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    ​Первой среди азербайджанских спортсменов свои силы на Рио-2016 испытает Ольга Сенюк

    Спортсменка выступит в классификационном этапе соревнований по стрельбе из лука

    Баку. 5 августа. REPORT.AZ/ На летних Олимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро первой среди азербайджанских спортсменов свои силы испытает Ольга Сенюк.

    Как сообщает Report, соревнования по стрельбе из лука стартуют сегодня в 20:00 по бакинскому времени.

    В первый день соревнований будут классификационные выстрелы. Показавшие лучшие результаты в одиночной стрельбе 64 спортсмена перейдут в следующий этап, который состоится 9-11 августа.

    Соревнования пройдут на стадионе "Самбадром".

    Отметим, что соревнования по стрельбе из лука продлятся до 12-го августа. 

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