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Первой ракетке мира Джоковичу отказали в праве на въезд в США

Первой ракетке мира Джоковичу отказали в праве на въезд в США Первая ракетка мира серб Новак Джокович не смог получить разрешение на въезд в США для участия в турнирах Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) серии "Мастерс" в Индиан-Уэллсе (штат Калифорния) и Майами (штат Флорида).
Индивидуальные
4 марта 2023 г. 13:43
Первой ракетке мира Джоковичу отказали в праве на въезд в США

Первая ракетка мира серб Новак Джокович не смог получить разрешение на въезд в США для участия в турнирах Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) серии "Мастерс" в Индиан-Уэллсе (штат Калифорния) и Майами (штат Флорида).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в субботу на своей странице в Twitter сообщил сенатор Рик Скотт.

"Только что нам сообщили, что Новаку Джоковичу отказали в разрешении выступить на турнирах в США без вакцины от коронавируса. Президент Джо Байден должен немедленно вмешаться и предоставить спортсмену право соревноваться", - написал Скотт.

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Версия на английском языке Djokovic denied right to enter US

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