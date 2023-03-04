Первой ракетке мира Джоковичу отказали в праве на въезд в США

Первая ракетка мира серб Новак Джокович не смог получить разрешение на въезд в США для участия в турнирах Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) серии "Мастерс" в Индиан-Уэллсе (штат Калифорния) и Майами (штат Флорида).

Первая ракетка мира серб Новак Джокович не смог получить разрешение на въезд в США для участия в турнирах Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) серии "Мастерс" в Индиан-Уэллсе (штат Калифорния) и Майами (штат Флорида).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в субботу на своей странице в Twitter сообщил сенатор Рик Скотт.

"Только что нам сообщили, что Новаку Джоковичу отказали в разрешении выступить на турнирах в США без вакцины от коронавируса. Президент Джо Байден должен немедленно вмешаться и предоставить спортсмену право соревноваться", - написал Скотт.