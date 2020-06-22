Первая ракетка мира отказался сдать тест на COVID-19

Сербский теннисист и первая ракетка мира Новак Джокович отказался проходить тест на наличие коронавируса в Хорватии, сообщает Report со ссылкой на российские СМИ.

Согласно данным издания, спортсмен не захотел сдавать тест, так как у него нет никаких симптомов. При этом теннисист по возвращении в Белград планирует связаться со своим врачом и провести необходимые процедуры.

Отмечается, что Джокович находился в тесном контакте с болгарским теннисистом Григором Дмитровым, у которого был обнаружен COIVD-19.

Накануне стало известно, что финал теннисного турнира Adria Tour в Задаре (Хорватия) между россиянином Андреем Рублевым и Джоковичем отменили из-за положительного теста на коронавирус у одного из участников соревнований.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-2019.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию нового вида коронавируса в мире.