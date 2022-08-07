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Первая ракетка мира Медведев выиграл турнир АТР в Мексике

Первая ракетка мира Медведев выиграл турнир АТР в Мексике Российский теннисист Даниил Медведев победил британца Кэмерона Норри в финале турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) в мексиканском городе Лос-Кабос.
Индивидуальные
7 августа 2022 г. 08:15
Первая ракетка мира Медведев выиграл турнир АТР в Мексике

Российский теннисист Даниил Медведев победил британца Кэмерона Норри в финале турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) в мексиканском городе Лос-Кабос.

Как передает Report, встреча завершилась со счетом 7:5, 6:0 в пользу Медведева, получившего на турнире первый номер посева. Норри выступал под третьим номером, он является победителем прошлогоднего розыгрыша турнира в Лос-Кабосе.

Медведев выиграл первый турнир в 2022 году. В апреле теннисист перенес операцию по удалению грыжи, из-за чего пропустил около месяца соревнований. Ранее россиянин проиграл финалы турниров в Хертогенбосе (Нидерланды) и Галле (Германия), а также уступил испанцу Рафаэлю Надалю в финале Australian Open.

Медведеву 26 лет, он является первой ракеткой мира. На счету россиянина теперь 14 титулов ATP. Лучшим результатом Медведева на турнирах Большого шлема является победа на US Open (2021), в том же году в составе сборной России он стал победителем Кубка ATP и Кубка Дэвиса.

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