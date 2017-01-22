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    Первая ракетка мира Энди Маррей проиграл в 1/8 финала Australian Open

    Он уступил представителю Германии Мише Звереву

    Баку. 22 января. REPORT.AZ/ Первая ракетка мира британец Энди Маррей уступил представителю Германии Мише Звереву в 1/8 финала Открытого чемпионата Австралии по теннису.

    Как передает Report, Зверев обыграл Маррея со счетом 7:5, 5:7, 6:2, 6:4.

    Соперники провели на корте 3 часа 33 минуты. Маррей сделал 10 подач навылет, у Зверева 7 эйсов. При этом британец чаще ошибался на подаче — 6 двойных ошибок против двух у немецкого теннисиста. Зверев никогда ранее в карьере не добирался до четвертьфинала турниров Большого шлема.

    В четвертьфинале Зверев сыграет с победителем пары Роджер Федерер (Швейцария, 17) – Кэй Нисикори (Япония, 5).

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