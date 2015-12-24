Первая леди Мехрибан Алиева переизбрана на пост президента Федерации гимнастики Азербайджана

Баку. 24 декабря. REPORT.AZ/ 24 декабря первая леди Азербайджана Мехрибан Алиева переизбрана на пост президента Федерации гимнастики Азербайджана (AGF).

Как сообщает Report, согласно итогам голосования на шестом Общем собрании отчетно-выборного характера Федерации гимнастики Азербайджана, Мехрибан Алиева будет руководить федерацией в предстоящие 5 лет.

На мероприятии памятными медалями была награждена группа спортсменов, тренеров и специалистов федерации. Памятные медали учреждены на заседании исполнительного комитета федерации.

Золотая медаль вручена бывшему члену исполнительного комитета AGF Арифу Гафарову, серебряной медали удостоен гимнаст Олег Степко, завоевавший 5 медалей на I Европейских играх "Баку-2015", и его личный тренер Павел Нетреба.

Бронзовые медали получили Мариана Васильева, Марина Дурунда, Анастасия Прасолова, Илья Гришунин, Петр Пахнюк, команда групповых упражнений, Владимир Шуленин и др.