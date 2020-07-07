О нас
Report Georgia

Перенос дат проведения Игр стран СНГ не планируется

Перенос дат проведения Игр стран СНГ не планируется Игры стран СНГ 2020 года планируется провести в соответствии с графиком, перенос соревнований на другие даты в настоящее время не рассматривается.
Индивидуальные
7 июля 2020 г. 02:31
Перенос дат проведения Игр стран СНГ не планируется

Игры стран СНГ 2020 года планируется провести в соответствии с графиком, перенос соревнований на другие даты в настоящее время не рассматривается.

Как передает Report, об этом на совещании руководителей органов государственного управления физической культурой и спортом государств - участников СНГ по вопросам подготовки и проведения первых Игр стран СНГ сообщил министр спорта РФ Олег Матыцин.

"Мы планируем провести игры с 4 по 11 сентября, на данный момент изменений не предвидится, - сказал Матыцин. - Что касается транспорта, то прилет участников чартерными рейсами, наверное, оптимальное решение. Конечно же, мы сделаем все возможное, чтобы люди прилетели и улетели в один день чартерным рейсом".

Первые Игры стран СНГ изначально должны были пройти с 20 по 27 августа в Казани. Ожидалось, что в соревнованиях по 22 видам спорта примут участие спортсмены в возрасте от 14 до 23 лет. Планировалось разыграть около 280 комплектов медалей. В связи со сложной эпидемиологической обстановкой было решено о переносе Игр на сентябрь.

Пока неясно, примут ли участие представители Азербайджана.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке MDB Oyunlarının vaxtı yenidən dəyişməyəcək

Новости партнеров

Другие новости из категории

Азербайджанский борец скончался в возрасте 22 лет
Азербайджанский борец скончался в возрасте 22 лет
6 июля 2020 г. 13:57
Определился победитель первого Гран-при сезона Формулы-1
Определился победитель первого Гран-при сезона "Формулы-1"
5 июля 2020 г. 19:57
Этапы Формулы 1 могут отменить еще в трех странах
Этапы "Формулы 1" могут отменить еще в трех странах
4 июля 2020 г. 11:39
Абдулманапа Нурмагомедова похоронили
Абдулманапа Нурмагомедова похоронили
4 июля 2020 г. 04:54
Макгрегор посвятил Абдулманапу Нурмагомедову пост в Twitter
Макгрегор посвятил Абдулманапу Нурмагомедову пост в Twitter
4 июля 2020 г. 01:25
Умер отец Хабиба Нурмагомедова
Умер отец Хабиба Нурмагомедова
3 июля 2020 г. 15:19
Стартовал новый сезон Формулы-1
Стартовал новый сезон "Формулы-1"
3 июля 2020 г. 15:04
Первый этап нового сезона Формулы-1 стартует в Австрии
Первый этап нового сезона "Формулы-1" стартует в Австрии
3 июля 2020 г. 08:03
Непобежденный боксер умер от рака
Непобежденный боксер умер от рака
2 июля 2020 г. 05:33
Скончался экс-чемпион мира по боксу
Скончался экс-чемпион мира по боксу
2 июля 2020 г. 02:18

Последние новости

03:23
Северная Корея отказалась вести переговоры с США Другие страны
02:54
Бразилия начнет тестировать китайскую вакцину от COVID-19 Другие страны
02:31
Перенос дат проведения Игр стран СНГ не планируется Индивидуальные
01:42
В Москве от COVID-19 умерли еще 24 пациента В регионе
01:30
ВидеоВ Германии спасли тонувшего в реке азербайджанца Другие страны
01:15
ФотоВидеоТяжелое ДТП в Сабирабаде, есть погибшие - ОБНОВЛЕНО Происшествия
00:58
Индексы на бирже в Нью-Йорке показали позитивную динамику Финансы
00:19
ФотоВ Баку пропала без вести 17-летняя девушка Происшествия
23:59
Трамп: Уровень смертности от коронавируса в США упал почти на 40% Другие страны
23:44
В мире за сутки выявили более 202 тыс. случаев заражения COVID-19 Другие страны
23:28
В Хачмазе утонула 2-летняя дочь чиновника Происшествия
22:58
В Евлахе грузовик насмерть сбил женщину Происшествия
22:31
Стоимость акции Amazon достигла нового рекорда Бизнес
22:18
Елисейский дворец назвал новый состав правительства Франции Другие страны
21:57
AZAL выполнит еще один дополнительный специальный рейс в Стамбул Бизнес