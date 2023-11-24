Перед чемпионатом Европы у азербайджанского шахматиста украли ноутбук

Перед чемпионатом Европы, проходящем в Будве (Черногория), украли ноутбук азербайджанского шахматиста Рауфа Мамедова.

Перед состоявшемся в Будве (Черногория) чемпионатом Европы у азербайджанского шахматиста Рауфа Мамедова украли ноутбук.

Об этом Report сообщил 35-летний гроссмейстер.

По словам Мамедова, ноутбук у него украли при перелете из Лондона в Черногорию: "Прошло уже три недели и пока каких-либо новостей нет. Для шахматиста и журналиста потеря ноутбука равносильна потере работы. В больших городах такое случается".

Шахматист отметил, что готовился к чемпионату на ноутбуке капитана сборной Азербайджана Гадира Гусейнова.