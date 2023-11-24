Перед чемпионатом Европы у азербайджанского шахматиста украли ноутбук

Перед состоявшемся в Будве (Черногория) чемпионатом Европы у азербайджанского шахматиста Рауфа Мамедова украли ноутбук.
Об этом Report сообщил 35-летний гроссмейстер.
По словам Мамедова, ноутбук у него украли при перелете из Лондона в Черногорию: "Прошло уже три недели и пока каких-либо новостей нет. Для шахматиста и журналиста потеря ноутбука равносильна потере работы. В больших городах такое случается".
Шахматист отметил, что готовился к чемпионату на ноутбуке капитана сборной Азербайджана Гадира Гусейнова.