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Перед чемпионатом Европы у азербайджанского шахматиста украли ноутбук

Перед чемпионатом Европы у азербайджанского шахматиста украли ноутбук Перед чемпионатом Европы, проходящем в Будве (Черногория), украли ноутбук азербайджанского шахматиста Рауфа Мамедова.
Индивидуальные
24 ноября 2023 г. 15:49
Перед чемпионатом Европы у азербайджанского шахматиста украли ноутбук

Перед состоявшемся в Будве (Черногория) чемпионатом Европы у азербайджанского шахматиста Рауфа Мамедова украли ноутбук.

Об этом Report сообщил 35-летний гроссмейстер.

По словам Мамедова, ноутбук у него украли при перелете из Лондона в Черногорию: "Прошло уже три недели и пока каких-либо новостей нет. Для шахматиста и журналиста потеря ноутбука равносильна потере работы. В больших городах такое случается".

Шахматист отметил, что готовился к чемпионату на ноутбуке капитана сборной Азербайджана Гадира Гусейнова.

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Версия на азербайджанском языке Avropa çempionatından əvvəl Azərbaycan şahmatçısının noutbuku oğurlanıb - EKSKLÜZİV

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