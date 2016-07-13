Пеле записал песню к Олимпийским играм в Рио

Баку. 13 июля. REPORT.AZ/ Трехкратный чемпион мира в составе сборной Бразилии, легендарный футболист Эдсон Арантис ду Насименту по прозвищу Пеле записал песню специально к началу Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро.

Об этом сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

"Я написал и записал песню под названием "Надежда" для игр, не могу дождаться момента, чтобы поделиться ею с вами 15 июля", - сообщил Пеле в своем микроблоге в Twitter.

Свое сообщение знаменитый футболист сопроводил фотографией, на которой он изображен стоящим с поднятой рукой у микрофона.

Напомним, Олимпийские игры будут проходить в Бразилии с 5 по 21 августа. В них участвуют более 10 тысяч спортсменов из 206 стран.